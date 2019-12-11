اونلاين | كورة لايف MATCH bayernمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش بايرن ميونخ BayernTV

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع

يخوض فريق توتنهام الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بختام مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من تأهل الفريقين فعلياً للدوري القادم من دوري الأبطال، إلا أن المباراة يدخلها جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بحثا عن الثأر حيث كانت المباراة الآخيرة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية أشبه بالكارثة على عشاق السبيرز الذي هُزم على ملعبه بنتيجة (7-2) والتي كانت من أكبر أسباب إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وإستدعاء جوزية مورينيو لتولي مسؤولية الفريق.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع

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ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الأن بانتصاره في الـ5 جولات السابقة، في حين يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق 7 نقاط كاملة عن النجم الأحمر أقرب مُنافسيه.

وسيغيب عن بايرن ميونخ في لقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا كلٌا من يان فييت آرب، لوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن البافاري، ومن المتوقع أن يبدا هانز ديتر فليك مدرب البايرن المؤقت مباراة اليوم بنوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دافيز، بافارد، بواتينج ومارتينيز، وسيتكون الوسط من تياجو وكيميش، وسيكون كوتينيو هو صانع ألعاب الفريق وجنابري وكومان هما الجناحان، أما الهجوم فسيقوده المخضرم ليفاندوفسكي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع

في المقابل يدخل توتنهام مباراة اليوم بدون قائده هوجو لوريس وميتشل فورم بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر عن السبيرز بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ مورينيو بجازانيجا في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أورييه وآلديرفايريلد وفيرتونخين وروز، وسيتكون الوسط من الثلاثي إيريكسن ووينكس وندومبيلي، وسيكون لاميلا هو صانع ألعاب الفريق وسيتألف الثنائي الهجومي من سون وكين.

وفي باقي مباريات اليوم، يحل ريال مدريد ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراي، كما يلتقي دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي وشاختار ضد اتالانتا وأتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن ضد يوفنتوس وأولمبياكوس ضد النجم الأحمر.