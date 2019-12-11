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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
يواجه بعد قليل بايرن ميونخ نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا والذي ضمنو الفريقين صعودهم سويا إلي الدور المقبل .
وجاء تشكيل البايرن كالتالي :
حراسة المرمي : نيوير
خط الدفاع : بواتينج-مارتنيز-دايفيس-بافارد
خط الوسط : كيميتش-ألكانترا-كوتينهو
خط الهجوم : كومان-جنابري-بيريسيتش
ويدخل توتنهام بالتشكيل التالي :
حراسة المرمي : جازانيجا
خط الدفاع:فويث-روس-الديرفيريلد-بيترز
خط الوسط : سيسوكو-داير-ايريكسن-سيلسو-سيسينيون
خط الهجوم : لوكاس مورا
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