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مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يواجه بعد قليل بايرن ميونخ نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا  والذي ضمنو الفريقين صعودهم سويا إلي الدور المقبل .

وجاء تشكيل البايرن كالتالي :

حراسة المرمي : نيوير

خط الدفاع : بواتينج-مارتنيز-دايفيس-بافارد

خط الوسط : كيميتش-ألكانترا-كوتينهو

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خط الهجوم : كومان-جنابري-بيريسيتش

ويدخل توتنهام بالتشكيل التالي :

حراسة المرمي : جازانيجا

خط الدفاع:فويث-روس-الديرفيريلد-بيترز

خط الوسط : سيسوكو-داير-ايريكسن-سيلسو-سيسينيون

خط الهجوم : لوكاس مورا

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