شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول بين الأهلي ودجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، التي تقام مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وقدم الفريقان أداء متوسط خلال الشوط الأول ولم تتح فرص حقيقة لفريق دجلة، بينما وصل الأهلي في أكثر من مناسبة إلى مرمى عبدالمنصف الذي تألق خلال الشوط الأول.
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