شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يغادر نابولي برسالة وداع «عشت تجربة رائعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لنادي نابولي، الشكر لعناصر الفريق، بعدما تمت إقالته صباح اليوم الأربعاء من تدريب البارتينوبي.

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نابولي أعلن إقالة أنشيلوتي صباح اليوم رغم قيادته للفريق، للصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمس، وحل محله جينارو جاتوزو.

وكتب أنشيلوتي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الشكر للنادي والموظفين واللاعبين، والرئيس، على الفرصة التي أتيحت لي».

واختتم: «لقد عشت تجربة رائعة في مدينة رائعة مثل نابولي، وليبقى نابولي دائمًا».