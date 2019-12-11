شكرا لقرائتكم خبر عن سحر العوبد.. أول إماراتية ترأس اتحادا رياضيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي)

قرر أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الإماراتي اليوم (الأربعاء) تكليف سحر العوبد برئاسة الاتحاد لتكون بذلك أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اختيارها لتكون رئيسة لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى امرأة ترأس اتحادا رياضيا.

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وتعد سحر العوبد، واحدة من الكوادر النسائية الخليجية والعربية المتميزة في العمل الإداري الرياضي.

وتتمتع العوبد بعلاقات واسعة على المستويين المحلي والخارجي، حيث استطاعت أن تثبت جدارتها في العمل الإداري منذ عام 2005، كعضو مجلس إدارة.

وهي أيضا لاعبة في ألعاب القوى، ولاعبة في منتخب الجامعة في اليد والسلة، وأسرع امرأة في سباق 100 متر.