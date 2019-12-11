رابطة دوري المحترفين تعلم اللاعبين والمدربين الأجانب العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

في توجه لتعريف اللاعبين والمدربين الأجانب باللغة العربية، وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مذكرة تفاهم مع الجامعة الالكترونية، لتعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الكوادر الرياضية والفنية واللاعبين، عبر برنامج العربية على الانترنت، من خلال منهج الكتروني حصري ورائد يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتحديدا برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، ومثل الجامعة السعودية الالكترونية في التوقيع الدكتور إبراهيم المعيقل مدير الجامعة المكلف، فيما مثل الرابطة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة.

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وتتضمن الاتفاقية التي تمتد 5 سنوات هجرية، مجالات عدة للتعاون، من بينها إقامة عدد من البرامج التطويرية والندوات وورش العمل للتدريب على استخدام برامج وأنظمة تقنية المعلومات الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، إلى جانب تقديم دورات إدارة المحتوى الرقمي من خلال المنصات الالكترونية، وإنشاء منصات لاستطلاع الرأي حول قضايا الشباب والرياضة، وتطوير برامج الكترونية مشتركة لخدمة المجتمع.

وأبان المعيقل بأن الجامعة حرصت على التعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من منطلق إيمانها التام بدورها في المجالات المجتمعية والشبابية والرياضية، للوصول إلى أفضل الممارسات الحالية لاستخدام الموارد المتاحة، وتبادل الممارسات الجيدة، ونشر الثقافة العربية وتعزيز مفهوم التبادل المعرفي والعلمي بين مجتمعنا والمجتمعات الأخرى، مشيرا إلى أن الجامعة ومن خلال برنامجي العربية على الانترنت واختبار اللغة العربية المعيار، نجحت في تحقيق استفادة أكثر من 16000 طالب وطالبة حول العالم.

فيما أكد رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الرابطة لتأهيل وتطوير جميع الكوادر البشرية في الرابطة والأندية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية وتقنية تشجع الإبداع وتدعم التميز.