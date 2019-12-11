ضربة موجعة للهلال قبل كأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضربة موجعة قبل مغادرته الرياض أمس متوجها للعاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة أندية العالم التي افتتحت أمس وتستمر حتى الـ 21 من ديسمبر الجاري، بعدما تأكد غياب قائد المنتخب السعودي الكروي سلمان الفرج عن البطولة بعد أن قدم الجهاز الطبي تقريره النهائي الذي أكد غياب اللاعب شهرا كاملا عن الملاعب.

وتعرض الفرج للإصابة أثناء قيادته المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة خليجي 24 التي اختتمت الأحد الماضي بقطر. وشكلت الإصابة التي تعرض لها اللاعب في عضلة الفخذ الخلفية عائقا أمام حضوره في أولى مشاركات الهلال العالمية، حيث تحامل اللاعب على نفسه خلال بطولة الخليج، بحسب تصريحات رئيس اتحاد القدم المسبقة ياسر المسحل، علما أنه غاب في مواجهة قطر، وأهدر ركلة جزاء خلال النهائي الذي خسره الأخضر أمام البحرين.

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واستعان المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو باللاعب البديل نواف العابد الذي استبعد الأحد الماضي من قائمة «فيفا» الـ 23 للاعبين المشاركين، حيث تسمح أنظمة البطولة بالاستعانة باللاعبين البدلاء قبل بدء المباريات بـ 24 ساعة حال وجود إصابة في القائمة المختارة، وهو ما دعا رازفان لطلب مرافقة اللاعبين المبعدين عن القائمة المختارة لبعثة الفريق في الدوحة بعد أن أدى الجميع حصة مغلقة ظهرا قبل مغادرتهم الرياض بطائرة خاصة مساء أمس.

يشار إلى أن الهلال سيلاقي الترجي التونسي بعد غد في البطولة، وفي حالة فوزه سيواجه فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي.

من جهة أخرى قدر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم قيمة نجوم 7 فرق ستشارك خلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 بملاعب العاصمة القطرية الدوحة بمليار و339 مليون جنيه إسترليني.

القيمة السوقية لفرق كأس العالم للأندية: