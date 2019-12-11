الوحدة يبحث عن انتصار جديد عبر العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يسعى فريق الوحدة لتحقيق نصر جديد عندما يستضيف العدالة الباحث عن الهروب من الخطر في الجولة الحادية عشرة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

ويملك فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، ويأمل الفريق تعزيز موقفه، بقيادة مدربه الأورجوياني كارينيو لمواصلة انتصاراته وتخطي عقبة العدالة والبقاء ضمن دائرة المنافسة بالمراكز الأولى بالدوري بعد الفوز الهام الذي حققه على النصر بالجولة العاشرة.

فيما يهدف التونسي ناصيف البياوي مدرب العدالة «8 نقاط» لتجاوز مرحلة الخسائر التي يعانيها الفريق والخروج من مأزق المراكز المتأخرة، بعد أن قضى فترة الإعداد المناسبة في الأيام الماضية نتيجة تأجيل مواجهته أمام الهلال بالجولة الماضية.