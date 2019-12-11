شكرا لقرائتكم أبو جريشة: لاعبى الاسماعيلي كان لديهم اصرار على حسم الفوز امام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفاز الاسماعيلي على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال محمد محسن أبوجريشة، في تصريحات إذاعية :"وجود إصرار لدى اللاعبين على تحقيق الفوز من إيجابيات مباراة اليوم، "، مضيفًا:"هذا المكسب، خطوة مهمة للمنافسة على المربع الذهبي لجدول الدوري، حتى نعود للمشاركات الافريقية من جديد".
وأكد مدرب الفريق الأصفر، أن مجلس الإدارة لم يحسم حتي الان أسم المدير الفني الجديد للفريق، مشيراً إلي أن المدير الفني القادم سيكون أجنبى.
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