شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادى دجلة .. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي ودجلة المقامة حالياً على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

أما تشكيل دجلة ، فيضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.

ويدير لقاء الليلة سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا.

بدأ الاهلي المباراة بنشاط واضح بحثاً عن هدف مُبكر وكاد وليد سليمان يسجل في الدقائق الأولى برأسية لكن الكرة جاءت فوق العارضة ، وواصل الأحمر سيطرته ومرر السولية والشحات كرة رائعة وصلت إلى وليد سليمان الذى لم يُسدد بشكل جيد وصوّب الكرة في أعلى أستاد السلام.

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لعب فريق دجلة على الهجمة المرتدة التى أحسن لاعبو الاهلي التعامل معها.

أحتسب الحكم ضربة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى دجلة، نفّذها محمد مجدي قفشة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير جيد لتصل الكرة إلى وليد سليمان على حدود المنطقة لكن سليمان سدد الكرة بشكل سيئ لتمر جوار القائم الأيسر للمرمى.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بفضل تحركات رباعي الهجوم ، سليمان ، رمضان ، قفشة والشحات فيما إعتمد الفريق الدجلاوي على الهجمة المرتدة.

في الدقيقة 32 كاد أجاي يسجل هدف الاهلي الاول بعدما فشل لاعبو دجلة في التعامل مع هججمة خطرة للأهلي ووصلت الكرة إلى أجاي وأنفرد بمحمد عبد المنصف لكن الأخير تألق وأنقذ الموقف ببراعة.

واشهر الحكم بطاقة صفراء لعبد الرحمن بودي لاعب دجلة في الدقيقة 42 للخشونة مع وليد سليمان ، وواصل الاهلي الضغط على دجلة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، فيما شكّلت هجمات دجلة المرتدة خطورة على مرمى الاهلي لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.