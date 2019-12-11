شكرا لقرائتكم بعدما زار شباك دجلة.. رمضان صبحي يسجل رقما فريدا خلال مسيرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل رمضان صبحي التألق مع النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدفا في شباك وادي دجلة في اللقاء المقام ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأحرز رمضان الهدف في الدقيقة 53 في اللقاء وسجل ثاني أهدافه الشخصية خلال مسيرته الكروية في شباك وادي دجلة بعدما سجل هدفا عام 2015.
وعزز رمضان سجله الأفضل طوال مسيرته الكروية، وسجل للمباراة الرابعة على التوالي في أهداف، بعدما سجل في شباك كل من سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان وأخيرا في شباك وادي دجلة.
وسجل رمضان صبحي هدفه رقم 24 بقميص النادي الأهلي في جميع البطولات.
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