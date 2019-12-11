شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعادل سلبيا مع نادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره نادى مصر، بدون أهداف فى مباراة الفريقين التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ستاد المكس بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام هذا الموسم.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من نادي مصر في الربع الأول من اللقاء ، ولكن لاعبي الحدود بدأ في فرض سيطرتهم علي المباراة وتألق حارس نادي مصر في الدقيقة 33 وينقذ مرماه من هدف محقق، حيث مرر جريندو لاعب الحدود كرة رائعة بعد مراوغات من منتصف الملعب ثم مرر الكرة إلي داخل منطقة الجزاء استقبلها زميله شرويدة بمراوغة لمدافع نادي مصر وسدد كرة من أمام المنطقة علي يمين حارس المرمي أبعدها الحارس إلي ركنية.

وفي الشوط الثاني ، حاول الفريقين في خطف هدف الفوز من خلال هجمات علي فترات متابعدة ولكن دون جدوي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل يتكون

في حراسة المرمى : أحمد السعدني

في الدفاع : حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني.

في الوسط : مصطفى جمال – أحمد فيلكس – جريندو – محمد أسامة.

في الهجوم : محمد همام – أنطوني لوكاسا.

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بينما جاء تشكيل إف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالأتي :

في حراسة المرمى : وليد توفيق.

في الدفاع : علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا.

في الوسط : إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو.

في الهجوم : عصام ثروت.

وبهذه النتيجو يحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى أربعة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى أربعة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.