شكرا لقرائتكم الخميس.. مواجهات قوية في كأس الدرعية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق، يوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى لكأس الدرعية للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها 3 ملايين دولار، وتأتي ضمن المساعي لجعل أنشطة التنس العالمية جزءاً من المشهد الرياضي في السعودية على امتداد الأعوام المقبلة.

وستشهد البطولة، التي تقام من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، مشاركة 8 من أفضل لاعبي التنس في العالم من أجل التنافس على لقب النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس. وتُقام على ملعب «الدرعية أرينا»، الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، والتي تقع على أطراف مدينة الرياض.

وأسفرت القرعة التي سحبت، يوم الأربعاء، عن مواجهات تجمع الروسي ميدفيديف ضد الألماني ستروف، والفرنسي بوي أمام البلجيكي غوفان، فيما يواجه الإيطالي فونيني نظيره الأميركي ايسنر، ويلاقي السويسري فافرينكا نظيره الفرنسي مونفيس في مواجهة قوية.

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وقال الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة: نتطلع إلى استضافة أنشطة التنس العالمية في السعوديةبشكل سنوي. ونود إبراز قدراتنا في مجال استضافة وتنظيم فعاليات عالمية من هذا الطراز في المستقبل. أنا متحمس شخصياً لمشاهدة 8 من أبرز لاعبي التنس في العالم وهم يتنافسون على لقب بطولة كأس الدرعية للتنس؛ إذ تُمثل هذه بداية مرحلة جديدة بالنسبة لرياضة التنس، ونتطلع قُدماً نحو تطور هذه البطولة وتحولها إلى جزء أساسي من مستقبل الرياضة في السعودية.

يُذكر أن المنافسات تقام على ملعب «الدرعية أرينا» الذي يستوعب 15 ألف متفرج، والذي شهد زيارة الأمير عبد العزيز الفيصل في وقتٍ سابق هذا الأسبوع.

وتنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب نزال الدرعية التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين؛ أندي رويز جونيور، وأنتوني جوشوا، على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.