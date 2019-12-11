شكرا لقرائتكم العطوي: سنستغل النتائج الإيجابية للإطاحة بالفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد العطوي مدرب الاتفاق أن فريقه سيستغل النتائج المميزة التي تحققت مؤخراً للظفر بنقاط مباراة الفتح التي تلعب يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال العطوي في المؤتمر الصحافي: مباراة الفتح مهمة جداً جداً لاستمرار النتائج الإيجابية للفريق من الناحية الفنية. وأضاف: نريد إكمال هذه السلسلة في آخر 5 مباريات، فالفريق يقدم مباريات مميزة ونتائج إيجابية إذا استثنينا مباراة الاتحاد التي خسرناها في الجولات الماضية سواء في الدوري أو الكأس، الفريق استعاد نغمة الفوز وهذا شيء إيجابي.
وأتبع: كان استعدادنا إيجابيا ومثاليا هذا الأسبوع ركزنا على النواحي التكتيكية سواء نقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس، سنكون حاضرين بقوة في المباراة ونحصد جهدنا خلال هذا الأسبوع.
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