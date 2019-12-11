شكرا لقرائتكم "فيفا" يوصي بمحاكمة بلاتر وبلاتيني لاستعادة الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوصت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بضرورة محاكمة رئيس الاتحاد السابق السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق، من أجل استعادة مليوني فرانك سويسري (مليوني دولار).

وكان بلاتيني تلقى مبلغ مليوني فرانك سويسري من بلاتر في 2011، لكن الثنائي أكدا أن تلك هي مستحقات متأخرة لبلاتيني مقابل عمله في (فيفا) بين عامي 1998 و2002.

وكانت لجنة الاخلاقيات في (فيفا) قررت إيقاف الثنائي وحرمانهما من جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثماني سنوات في عام 2015، قبل أن يتم تقليص العقوبة في وقت لاحق إلى أربع سنوات لبلاتيني وست سنوات لبلاتر.