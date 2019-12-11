شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: الفوز على المقاصة جاء فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلي، بأداء لاعبى الفريق أمام المقاصة ، معرباً عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق خاصة أن الدراويش يمر بمرحلة صعبة .

وفاز الاسماعيلي على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال محمد محسن أبوجريشة، في تصريحات إذاعية :"وجود إصرار لدى اللاعبين على تحقيق الفوز من إيجابيات مباراة اليوم، "، مضيفًا:"هذا المكسب، خطوة مهمة للمنافسة على المربع الذهبي لجدول الدوري، حتى نعود للمشاركات الافريقية من جديد".

وأكد مدرب الفريق الأصفر، أن مجلس الإدارة لم يحسم حتي الان أسم المدير الفني الجديد للفريق، مشيراً إلي أن المدير الفني القادم سيكون أجنبى.