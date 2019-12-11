شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يباغت المقاصة بهدفين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإسماعيلى على مصر المقاصة بهدفين مباغتين لتصبح النتيجة 2 / 0 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السابعة للدورى . تقدم محمد الشامى بالهدف الاول فى الدقيقة 80 وأضاف زميله محمد هاشم الهدف الثانى فى الدقيقة 84 . وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا. خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم. خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي. Advertisements بينما بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: محمد مجدي. خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن. خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي. خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يباغت المقاصة بهدفين متتاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.