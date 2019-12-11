شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة سوبر كورة.. شاهد حمدى فتحى لـ ربيعة: ابعد عنى خلصت عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، حرص رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على مصافحة حمدى فتحى لاعب الفريق المصاب. وقال حمدى فتحى لرامى ربيعة بطريقة المداعبة: "ابعد عنى خلصت عليا "، خلال تواجده داخل ملعب السلام لمؤازرة المارد الأحمر أمام وادى دجلة فى اللقاء المقام على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدورى المصرى. Advertisements حرص حمدى فتحى على التواجد بملعب السلام لمؤازرة المارد الأحمر رغم إصابته بالغضروف . لمشاهدة حوار حمدى فتحى مع رامى ربيعة من هنا

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