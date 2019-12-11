شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد : نادى مصر هدفه الفوز فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق نادي مصر ، أن فريقه كان الأقرب للفوز علي حرس الحدود ، معرباً عن رضاه بالتعادل ومستوي لاعبيه في مباراة اليوم .

وكان نادي مصر قد تعادل سلبياً مع حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد عبد الناصر محمد، في تصريحات إذاعية، أنه خاض مباراة اليوم من أجل تحقيق المكسب للإبتعاد أكثر عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، موضحاً أنه أتيحت فرصتين للاعبيه من أجل إحراز هدف ولكن لم يتمكنوا في استغلالها .

وأضاف، نلعب كل المباريات على تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، لننهي الدور الأول في مركز متقدم.