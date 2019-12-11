شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تاكيس كلمة السر فى عودة بيكهام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد رمضان بيكهام نجم دفاع وادى دجلة، مرشحاً بقوة للعودة للنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المستوى المتميز، الذى قدمه خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها منتصف العام المقبل.

ورحل أحمد بيكهام عن الأهلى لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام، والذى يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلى.

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ويحق للأهلى وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادته بـ5 ملايين جنيه، بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه/ إلا فى حالة رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

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