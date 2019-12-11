سوبر كورة.. الزمالك: كهربا لن يلعب مع الأهلى هذا الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول داخل نادى الزمالك مفاجأة كبيرة، عندما أكد عدم قدرة اتحاد الكرة على قيد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق فى قائمة الأهلى خلال الموسم الحالى بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.
أزمة كهربا مع نادى الزمالك اندلعت منذ عدة أشهر بعدما قرر اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد بداعى عدم صحة عقده مع النادى الأبيض، فى الوقت الذى أكد مسئولو نادى الزمالك على صحة العقد بدليل قيام اتحاد الكرة بتوثيقه رسمياً، ولكن اللاعب فضل الهروب والانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى قبل الاتفاق مع المارد الأحمر على الانتقال إليه، بعد فسخ تعاقده مرة أخرى مع أفيس البرتغالى.
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