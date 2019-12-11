شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دجلة يهدد مرمى الأهلى ومروان حمدى يهدر فرصة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد مروان حمدى مهاجم وادى دجلة كرة أعلى مرمى الأهلى ليهدد بها الشياطين الحمر فى الدقيقة 44 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا علي استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويضم تشكيل دجلة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - محمود مرعي - خالد رضا – يعقوبو، خط الوسط: محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا، خط الهجوم: عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي.

يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققها من 6 مباريات خاضها.

















































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