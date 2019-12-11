شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يصعد لنصف نهائى البطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق سبورتنج التغلب على نظيره سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة ٨٦-٤٢ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي تستضيفها القاهرة. وجاءت المباراة لصالح سبورتنج منذ بدايتها حيث انتهى الربع الأول لصالح سبورتنج ١٩-١٤ واستمر التفوق لينتهي الربع الثاني بنتيجة ٣٢-٢٥ ويواصل فريق سبورتنج الاستحواذ لينهي المباراة لصالحه بنتيجة ٨٦-٤٢. Advertisements وبعد هذه المباراة تأهل سبورتنج لمواجهة فريق فيروفيارو الموزمبيقي " حامل اللقب " في نصف النهائي في مباراة توصف بأنها نهائي مبكر للبطولة. وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات"في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

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