شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للسيتي أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزير عن تشكيل فريقه لمواجهة دينامو زغرب الصربي على ملعب "ماكسيمير، ضمن منافسات الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: برافو. Advertisements خط الدفاع: كانسيلو - أوتامندى - جاريا - ميندى. خط الوسط: رودرى - جوندوجان - فودين. خط الهجوم: محرز - برناردو سيلفا - خيسوس. ويحتل مانشستر سيتى صدارة المجموعة رصيد 11 نقطة، وتأهل رسميا لدور الستة عشر، فيما يتواجد دينامو زغرب في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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