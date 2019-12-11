شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة للاعبين الأجانب فى الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال اللاعبون الأجانب فى منافسات الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الجارى لم يقدموا الوجبة الكروية الدسمة المعتاد تقديمها منهم لجماهير اللعبة فى مصر، حيث استمر غيابهم عن الأضواء والبريق مع الجولات الأولى من عمر المسابقة.

ويتصدر 6 لاعبين محليين فى الدورى الممتاز حتى الآن القمة من حيث الإسهام فى الأهداف، فى مقدمتهم عبدالله السعيد، نجم وصانع ألعاب بيراميدز، والذى أسهم فى 9 أهداف

بواقع تسجيل 5 وصناعة 4.

ويأتى فى المركز الثانى كل من محمد فاروق، نجم بيراميدز، ومحمد سالم، نظيره فى المقاولون العرب، بـ6 أهداف، وسجل «سالم» 4 أهداف للذئاب وقام بعمل 2 «أسيست»، فى حين سجل «فاروق» 3 وصنع مثلها مع بيراميدز.

حسام حسن، نجم سموحة، يأتى رابعًا فى الترتيب برصيد 4 أهداف، سجلها هذا الموسم مع الفريق السكندرى دون القيام بأى صناعة للأهداف.

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ويتساوى كل من وليد سليمان، نجم الأهلى، وعمرو الحلوانى، نظيره فى حرس الحدود، فى المرتبة الخامسة، برصيد 4 أهداف لكل منهما على مستوى التسجيل مع فريقهما فى الموسم الجارى بالدورى.

ويُعتبر الإثيوبى أوميد أوكيرى هو أبرز النجوم الأجانب فى الدورى هذا الموسم برصيد 4 أهداف سجلها بقميص فريقه أسوان، كذلك الإيفوارى إيريك تراورى، الذى أسهم فى 4 أهداف مع بيراميدز، بواقع تسجيل 2 وصناعة مثلهما.

بينما اكتفى النيجيرى جونيور أجايى بالإسهام فى 3 أهداف مع الأهلى هذا الموسم بالدورى، بتسجيل هدفين وصناعة هدف، بينما أسهم زميله التونسى، على معلول، فى 3 أهداف من خلال صناعة ثلاثية فى مشواره مع الفريق الأحمر بالدورى.

كما سجل السنغالى تالات نداى، مهاجم طلائع الجيش، هدفين خلال مشواره مع الفريق العسكرى بالدورى فى الموسم الجارى، كما أسهم الدولى التونسى، فرجانى ساسى، بهدفين مع الزمالك بتسجيل واحد وصناعة آخر.

أما الغانى جون أنطوى فسجل هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أى أهداف خلال 5 مباريات خاضها ضمن تشكيلة فريق نادى بيراميدز بالدورى فى الموسم الحالى.