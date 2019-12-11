شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من: شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.