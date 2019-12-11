شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر كلوب الأنجولي يهزم فاب الكاميروني ويتأهل للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصر فريق إنتر كلوب الأنجولي على نظيره فاب الكاميروني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا لكرة السلة “سيدات” المقامة حاليًا في مصر.

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جاء الربع الأول من المباراة مثيرًا وقويًا، ونجح الفريق الأنجولي في حسمه لصالحه بنتيجة 21-17، قبل ان يحسم الربع الثاني لصالحه بنتيجة 12-11 لينتهي الشوط الأول بتفوق (إنتر كلوب) بنتيجة 33-28.

وفي الربعين الثالث والرابع واصل (إنتر كلوب) تفوقه، وتمكن من توسيع الفارق لينتهي اللقاء في النهاية بتفوق الفريق الأنجولي بنتيجة 81-43.

بهذا الانتصار يكون انتر كلوب حجز مقعدًا في الدور النصف النهائي، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وإم إف إم بطل نيجيريا والتي تقام في الثامنة والربع من مساء اليوم الأربعاء.