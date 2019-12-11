شكرا لقرائتكم أجاى يقود هجوم الأهلى أمام دجلة.. وأيمن أشرف بجوار ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم التشكيل، كلاً من:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد
خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : جونيور أجايي
ويدخل النادى الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدى، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب المتربعان قبل المواجهة على جدول الترتيب.
ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.
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