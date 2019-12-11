شكرا لقرائتكم 75 دقيقة .. الإسماعيلي يستفيق والمقاصة يواصل الضغط لكسر سلبية المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 75 دقيقة من مباراة الإسماعيلي ونظيره مصر المقاصة على إستاد الإسماعيلية، ولا زالت النتيجة تشير الى التعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

دخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف، حيث حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة والجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البوسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .

بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك والجونة وحرس الحدود .

فى الشوط الأول

سيطرت العصبية على اداء لاعبي الفريقين فى الـ 30 دقيقة الأولى وشهدت بعض اللعبات امشتركة احتكاك بدون داع، لكن حكم المبتاراة طارق مجدى كان حاسما فى التعامل مع اللاعبين.

ظهر المقاصة بشكل هجومى أفضل من الإسماعيلي، من خلال تحركات محمد إبراهيم وانطلاقات محمد مسعد من الجبهة اليمنى والزيادة الهجومية للحاوي محمد رمضان.

بعدها دخل الاسماعيلي فى اللقاء بفض تعليمات أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للدراويش، وحاول لاعبو الفريق الأصفر مباغتة المقاصة من خلال الاختراق من العمق لكن التباطئ فى انهاء الهجمة ابقى النتيجة على حالها.

الشوط الثاني

فى الشوط الثانى حاول الفريقان زيارة الشباك وكثف المقاصة هجماته لكن دفاعات الإسماعيلي كانت يقظة فى ابعاد الخطورة عن مرمى فريقها.

شكل عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومى مصدر الخطورة على مرمى محمد مجدى، وقاد معظم هجمات المقاصة لكن انهاء الهجمة لم يكن كفيلا لترجمة هذا الشكل الهجومي لأهداف.

Advertisements

حاول ادهم السلحدار تعديل اوضاعه الهجومية فأخرج محمد مجدى ودفع بالصاع محمد مخلوف، وزلك لزيادة الكثافة الهجومية للدراويش.

تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي



حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا.

خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة



حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.