شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يسدد.. وأوسة ينقذ مرمى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن رمضان صبحي لاعب الأهلي هجمة خطيرة على مرمى وادي دجلة في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري، قبل أن ينقذها محمد عبد المنصف ويبعدها عن مرماه. تشكيل الأهلي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم : جونيور أجايي Advertisements تشكيل وادي دجلة حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : عبد الرحمن بودي محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو خط الوسط : محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا خط الهجوم : عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي.

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