بشرى تاريخية سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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جدة - عمرو شويل يحتضن ملعب القاهرة الدولي قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بين الزمالك وبيراميدز غدا الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة. تاريخيا جمعت بين الفريقين 7 مواجهات في جميع المسابقات حقق الزمالك الفوز في 5 مباريات مقابل فوز يتيم لبيراميدز وتعادل وحيد، من ضمن 7 مواجهات هناك مباراتان تم إقامتهم في شهر ديسمبر، وكان بيراميدز يلعب تحت المسمى القديم " الأسيوطي"، حيث حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1 بفضل ثلاثية أحمد علي وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، أم المواجهة الثانية أقيم يوم 30 ديسمبر 2017 ضمن منافسات الجولة رقم 16 وفاز الزمالك بهدف الكونغولي كاسونجو كابونجو. Advertisements ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة في المقابل يحتل نادي الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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