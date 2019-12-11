شكرا لقرائتكم جونياس يعلن تشكيل دجلة لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : عبد الرحمن بودي محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو Advertisements خط الوسط : محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا خط الهجوم : عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي. أما البدلاء : خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونياس يعلن تشكيل دجلة لمواجهة الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.