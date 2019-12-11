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ديسابر يتفوق على الزمالك في الدوري

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جدة - عمرو شويل يقود المدرب الفرنسي سبستيان ديسابر فريقه بيراميدز في مواجهة ثأرية أمام نادي الزمالك غدا الخميس على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الممتاز.

 

وسبق لديسابر مواجهة نادي الزمالك في مناسبة وحيدة في مسابقة الدوري الدور الأول موسم 2017-2018 عندما كان مدربا لفريق الإسماعيلي، وفاز الدراويش بهدف نظيف جاء عن طريق المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون والطريف أن اللقاء أقيم خلال شهر ديسمبر وفي نفس اليوم في الأسبوع وتحديدا الخميس يوم 14 ديسمبر 2017 وعلى ملعب نفس الملعب القاهرة الدولي.

 

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الجدير بالذكر أن ديسابر سبق مواجهة الزمالك ، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي وفاز بنتيجة 5-2، ومع بيراميدز يوم 8 سبتمبر الماضي وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة.

 

 

 

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