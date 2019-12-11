شكرا لقرائتكم هل خاطب الأهلى اتحاد الكرة لمنع تغيير "نظام الاستبدال"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادى الأهلي موقف اتحاد الكرة بشأن تنفيذ نظام الاستبدال "المفتوح" الذى يُطالب به بعض الأندية ويأتى فى مقدمتها الزمالك خاصة مع تصاعد الأنباء والتقارير حول الضغوط التى يُمارسها مسئولو القلعة البيضاء لإقرار نظام الاستبدال دون تحديد عدد أقصى فيما يرفض الأهلى هذا الأمر، ويُصر على أن يكون الاستبدال بـ5 لاعبين كما تم الاتفاق مطلع الموسم الجارى.

الأهلى رفض مقترح تغيير نظام الاستبدال قبل انتهاء الموسم، حفاظاً على نظام المسابقة وارساء مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن النادى ضحى كثيراً لتنفيذ قرار الجبلاية هذا الموسم، سواء فيما يخص القيد أو الاستبدال، حيث اضطر النادى للاستغناء عن عدد من نجومه دون الحصول على أى مقابل مادى للالتزام بالعدد المُحدد فى قوائم الأندية.

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وتحاول عدة أندية وفى مقدمتها الزمالك تعديل نظام الاستبدال من خلال زيادة العدد وعدم الاكتفاء بخمسة لاعبين، خاصة تلك الأندية التى استكملت قائمتها واستنفذت الاستبدال قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأن عدم اجراء تعديلات على نظام الاستبدال يعنى استكمالهم الموسم باللاعبين المقيدين فى قائمتهم دون ضم لاعبين جدد.

الأهلى لم يُخطر اتحاد الكرة رسمياً بشأن رفضه تغيير نظام الاستبدال، لأن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لم تُعلن رسمياً عن تغيير نظام الاستبدال، لذا فإن الأهلى لم يُخاطب اتحاد الكرة وإن كان الأهلى قد فتح خطوط اتصالات ودية مع الجبلاية للتأكيد على موقفه الرافض تماماً لفكرة تغيير الاستبدال.

وأبدى الأهلى تمسكه بالاستمرار على النظام الموضوع حالياً، خاصة أن الأهلى لازال يحق له استبدال لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى الوقت الذى يحق فيه للزمالك استبدال لاعب وحيد، بينما لا يملك بيراميدز حق التعاقد مع أى صفقات جديدة.