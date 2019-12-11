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أزارو الأبرز .. تعرف على بدلاء الأهلى أمام دجلة

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جدة - عمرو شويل تضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الجولة السابعة من الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.
كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قد أعلن  تشكيل فريقه الذى يواجه وادى دجلة  المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

ويضم التشكيل ، كلاً من: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد 

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خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. 

خط الهجوم : جونيور أجايي

يمتلك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات.

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