شكرا لقرائتكم أزارو الأبرز .. تعرف على بدلاء الأهلى أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم التشكيل ، كلاً من:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد
خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : جونيور أجايي
يمتلك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر أزارو الأبرز .. تعرف على بدلاء الأهلى أمام دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.