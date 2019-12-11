شكرا لقرائتكم الشامى يسجل الهدف الأول للإسماعيلى فى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد الشامى فى احراز الهدف الأول لفريق الإسماعيلي فى مرمى نظيره مصر المقاصة فى الدقيقة 80 من زمن المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يدخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف.

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خاض الإسماعيلي حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة والجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البوسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .

بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك والجونة وحرس الحدود .