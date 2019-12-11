شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فريق الزمالك قد خسر أخر مبارياته أمام إنبى بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل بيراميدز مع أسوان بهدفين لمثليهما .
ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة .
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