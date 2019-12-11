الكاف يحدد موعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") الأربعاء أن قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ستقام في 21 كانون الثاني/يناير المقبل في القاهرة.

وأوضح الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا بينها 14 ستتأهل عن الدور التمهيدي، تنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا.

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ولفت إلى أن التصفيات ستبدأ في آذار/مارس 2020 وتنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من أربعة منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي ("فيفا") في نهاية كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ليتأهل منها خمسة منتخبات لمونديال قطر المقرر لأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.