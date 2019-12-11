إنفانتينو يؤكد عدم دعم اي مشروع لاقامة "دوري سوبر" مغلق









اسماء السيد - أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"السويسري جاني إنفانتينو الأربعاء ان اتحاده لا يدعم أي مشروع لاقامة مسابقة "دوري سوبر" مغلق مثل الذي يدافع عنه رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، مؤكدا أنفتاحه على مناقشة كل شيء مع الجميع.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اقترح بيريز بدعم من إنفانتينو إنشاء درجتين تضم كل واحدة 20 فريقا من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (ألمانيا وإنكلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا)، كما ستتم دعوة بعض الأندية الأخرى من بطولات أخرى، كأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

ويزعم أنه سيكون لهذه البطولة القارية المغلقة، نظام للترقية والهبوط بين الدرجتين، ما سيضمن عائدات ربحية وجماهيرية، على حساب البطولات الوطنية الخاصة بالاندية الرئيسية.

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ورد إنفانتينو في معرض تواجده في بروكسل على سؤال حول المقالة "لا يدعم فيفا أي مشروع. فيفا منظمة ديمقراطية منفتحة، وهي منظمة يمكننا من خلالها التحدث عن جميع الموضوعات (...) نناقشها مع الجميع، ولكن عندما يكون لدينا شيء لاقتراحه بشكل ملموس، فسنقوم بذلك".

ولدى سؤاله عن وجود مناقشات بين فيفا وريال مدريد على وجه التحديد حول هذا المشروع، أجاب "نحن نتحدث مع الجميع وفي كل شيء".

وأدانت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم الثلاثاء فكرة وجود دوري مغلق واشارت إلى انها "سئمت من تهديدات بعض الأندية الغنية".وقالت "كرة القدم الاحترافية للأندية ليست نشاطا اقتصاديا خاصا، حيث يتم تخصيصها لعدد قليل من الأشخاص المختارين فقط على حسب عمق محفظتهم الاستثمارية".

كما تم انتقاد هذا المشروع من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفرين، الذي اعتبره تهديدا لدوري أبطال أوروبا.