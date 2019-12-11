شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي ووادي دجلة بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي ودجلة المقامة حالياً على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

أما تشكيل دجلة ، فيضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.

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بدأ الاهلي المباراة بنشاط واضح بحثاً عن هدف مُبكر وكاد وليد سليمان يسجل في الدقائق الأولى برأسية لكن الكرة جاءت فوق العارضة ، وواصل الأحمر سيطرته ومرر السولية والشحات كرة رائعة وصلت إلى وليد سليمان الذى لم يُسدد بشكل جيد وصوّب الكرة في أعلى أستاد السلام.

لعب فريق دجلة على الهجمة المرتدة التى أحسن لاعبو الاهلي التعامل معها.