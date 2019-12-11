مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر دون تقطيع عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق النادي الأهلي تحديًا محليًا جديدًا، عندما يحل ضيفًا على وادي دجلة اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت وبالتحديد في تمام السابعة والنصف مساء، خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المتربعان قبل المواجهة على جدول الترتيب.

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ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً.