شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يتابع مباراة الاهلي ودجلة بالسلام ويطمئن على "حمدي فتحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام وادي دجلة المقامة حالياً في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد معوض في مباراة اليوم لمتابعة اللاعبين وتقديم تقرير للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

كما حرص معوض على عقد جلسة مع حمدي فتحي لاعب الأهلي المصاب اطمئن خلاله على أخر تطورات إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع في معسكر منتخب مصر حيث يغيب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة تصل إلى ٦ أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية في ألمانيا.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي

وتضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.

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أما تشكيل دجلة ، فيضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.

فيما تضم دكة البدلاء ،في دجلة كلاً من : خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.

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