شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الإسماعيلى ومصر المقاصة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ونظيره مصر المقاصة على إستاد الإسماعيلية، ولا زالت النتيجة تشير الى التعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

سيطرت العصبية على اداء لاعبي الفريقين فى الـ 30 دقيقة الأولى وشهدت بعض اللعبات امشتركة احتكاك بدون داع، لكن حكم المبتاراة طارق مجدى كان حاسما فى التعامل مع اللاعبين.

ظهر المقاصة بشكل هجومى أفضل من الإسماعيلي، من خلال تحركات محمد إبراهيم وانطلاقات محمد مسعد من الجبهة اليمنى والزيادة الهجومية للحاوي محمد رمضان.

بعدها دخل الاسماعيلي فى اللقاء بفض تعليمات أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للدراويش، وحاول لاعبو الفريق الأصفر مباغتة المقاصة من خلال الاختراق من العمق لكن التباطئ فى انهاء الهجمة ابقى النتيجة على حالها.

دخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف، حيث خاض حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة والجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البوسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .

بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك والجونة وحرس الحدود .

تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي في الدوري:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

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خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا.

خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة في الدوري

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.