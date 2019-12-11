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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مباراة الاهلى ودجلة بالسلام في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي ودجلة على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.
ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي
وتضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.
أما تشكيل دجلة ، فيضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.
فيما تضم دكة البدلاء ،في دجلة كلاً من : خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.
ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.
ويدير لقاء الليلة سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا
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