شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مباراة الاهلى ودجلة بالسلام في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي ودجلة على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي

وتضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.

أما تشكيل دجلة ، فيضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.

فيما تضم دكة البدلاء ،في دجلة كلاً من : خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.

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