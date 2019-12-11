شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاسماعيلى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

تقدم محمد الشامى فى الدقيقة 80 بالهدف الأول للدراويش قبل أن يسجل زميله محمد هاشم الهدف الثانى من تمريرة سحرية لهمام طارق صانع ألعاب الفريق

بهذا الفوز ارتقى الدراويس للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يستمر بقاء المقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.

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تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا.

خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي.