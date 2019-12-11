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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..حمدي فتحي يؤازر الأهلي أمام دجلة من مقصورة السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي المصاب في ملعب السلام لمؤازرة ناديه في مواجهة وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.
وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على التحدث مع حمدي فتحي الذى أجرى جراحة الغضروف مؤخراً للاطمئنان عليه اثناء نزوله ارضية الملعب لمصافحة زملائه.
ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي
وتضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.
ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.
ويدير لقاء الليلة سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا
حمدي فتحي في ملعب الاهلي لحضور مباراة دجلة
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