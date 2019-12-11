شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل دجلة لمواجهة الأهلي ..كابو وحمدي في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : عبد الرحمن بودي محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو خط الوسط : محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا خط الهجوم : عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي. فيما تضم دكة البدلاء ، كلاً من : خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.

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