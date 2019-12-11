شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يعتذر عن استكمال مهام عمله مع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم مصطفى عبده المدير الفنى للمنصورة باستقالته من تدريب الفريق بعدما خاض مع الفريق مباراة وحيدة أول أمس امام الأوليمبى وخسرها أبناء الدقهلية بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

وقال مصطفى عبده أن النادى يمر بفترة صعبة نظرا لحالة الإنقسام التى يشهدها مجلس الإدارة وتقدم البعض باستقالته ، مشيرا إلى أنه لم يتقاضى أى مقابل مادى من النادى

يذكر أن المنصورة يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ويعانى من شبح الهبوط للقسم الثالث .د\

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