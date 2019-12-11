- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يعتذر عن استكمال مهام عمله مع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدم مصطفى عبده المدير الفنى للمنصورة باستقالته من تدريب الفريق بعدما خاض مع الفريق مباراة وحيدة أول أمس امام الأوليمبى وخسرها أبناء الدقهلية بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى .
وقال مصطفى عبده أن النادى يمر بفترة صعبة نظرا لحالة الإنقسام التى يشهدها مجلس الإدارة وتقدم البعض باستقالته ، مشيرا إلى أنه لم يتقاضى أى مقابل مادى من النادى
يذكر أن المنصورة يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ويعانى من شبح الهبوط للقسم الثالث .د\
استقالة مصطفى عبده
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى عبده يعتذر عن استكمال مهام عمله مع المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.