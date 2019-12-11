- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ينهى علاقته بطنطا قبل لقاء الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى على فرج حارس مرمى طنطا علاقته بناديه اليوم وذلك قبل يوم واحد من لقاء أبناء السيد البدوى مع الإتحاد السكندرى المقرر إقامته غدا باستاد الإسكندرية فى الجولة السابعة للدورى .
وكتب على فرج على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك " شكرا نادى طنطا على الفترة التى قضتها فى النادى واتمنا لكم التوفيق فى القادم " .
وقد وضع على فرج المدير الفنى لطنطا أيمن المزين فى مأزق كبير خاصة وأن الحارس الأساسى إسلام طارق تعرض لكدمة قوية وخرج من قائمة الفريق وهو ما سيؤدى إلى خوض الفريق بحارس مرمى وحيد .
كان مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى قد تعاقد مع على فرج خلال الميريكاتو الصيفى المقبل قادما من بتروجت فى صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى .
على فرج
كانت هذه تفاصيل خبر على فرج ينهى علاقته بطنطا قبل لقاء الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.