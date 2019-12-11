شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم المقاصة بهدفى الشامى وهاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

تقدم محمد الشامى فى الدقيقة 80 بالهدف الأول للدراويش قبل أن يسجل زميله محمد هاشم الهدف الثانى من تمريرة سحرية لهمام طارق صانع ألعاب الفريق

بهذا الفوز ارتقى الدراويس للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يهبط المقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

فى الشوط الأول

سيطرت العصبية على اداء لاعبي الفريقين فى الـ 30 دقيقة الأولى وشهدت بعض اللعبات امشتركة احتكاك بدون داع، لكن حكم المبتاراة طارق مجدى كان حاسما فى التعامل مع اللاعبين.

ظهر المقاصة بشكل هجومى أفضل من الإسماعيلي، من خلال تحركات محمد إبراهيم وانطلاقات محمد مسعد من الجبهة اليمنى والزيادة الهجومية للحاوي محمد رمضان.

بعدها دخل الاسماعيلي فى اللقاء بفض تعليمات أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للدراويش، وحاول لاعبو الفريق الأصفر مباغتة المقاصة من خلال الاختراق من العمق لكن التباطئ فى انهاء الهجمة ابقى النتيجة على حالها.

الشوط الثاني

فى الشوط الثانى حاول الفريقان زيارة الشباك وكثف المقاصة هجماته لكن دفاعات الإسماعيلي كانت يقظة فى ابعاد الخطورة عن مرمى فريقها.

شكل عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومى مصدر الخطورة على مرمى محمد مجدى، وقاد معظم هجمات المقاصة لكن انهاء الهجمة لم يكن كفيلا لترجمة هذا الشكل الهجومي لأهداف.

حاول ادهم السلحدار تعديل اوضاعه الهجومية فأخرج محمد مجدى ودفع بالصاع محمد مخلوف، وزلك لزيادة الكثافة الهجومية للدراويش.

ونجحت تغيرات الدراويش فى قلب النتيجة فى أخر عشر دقائق، حيث سجل الشامى هدف التقدم فى الدقيقة 80 بينما عزز محمد هاشم من التقدم وآمن النتيجة بالهدف الثانى فى الدقيقة 84.

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تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا.

خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.